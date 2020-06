Uczniowie odebrali świadectwa. Czas zacząć wakacje

Do nauki w domu przez internet przyzwyczaili się uczniowie. Zwłaszcza starsze roczniki chwaliły sobie takie rozwiązanie, które dawało im możliwość organizowania sobie czasu pracy, ale też uczyło dyscypliny i odpowiedzialności. Mimo to wielu chce wrócić we wrześniu do szkolnych ławek. Są jednak też tacy, którzy wolą zdalne nauczanie.

- Boję się, że pandemia koronawirusa wróci na jesień, a w szkole ten wirus może się szybko rozprzestrzeniać – wyjaśnia Sylwia Jaśkowiak, uczennica Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu.