Złote gody w Starym Sączu. Burmistrz Lelek wręczył medale małżeństwom z długoletnim stażem

W Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu odbyła się uroczystość z okazji złotych godów kilkudziesięciu par z gminy Stary Sącz.

To piękna okazja, żeby złożyć Państwu gratulacje. Medale kojarzą nam się ze sportowcami, jednak jestem przekonany, że żaden sportowiec nie pracował na swój medal tak długo jak Wy. Na ten medal pracuje się 100 lat. 50 lat pracuje żona i 50 lat pracuje mąż. Ten dzień to dowód na to jak ważna dla narodu jest rodzina i środowisko w którym na świat przyszły Wasze dzieci, wnuki a nawet i prawnuki. Jestem przekonany, że miłość z każdym dniem może wzrastać. Życzę Państwu tej niegasnącej miłości - zaznaczył podczas uroczystości burmistrz Jacek Lelek.