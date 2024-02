Budowa siedmiu małopolskich obwodnic pod znakiem zapytania. Wiceminister infrastruktury mówi o ograniczonych środkach

Paweł Gancarz w minionym tygodniu odwiedził Opole. To tam podczas konferencji prasowej odniósł się do Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister infrastruktury wyraził swój sceptycyzm co do możliwości realizacji wszystkich inwestycji w obliczu ograniczonych środków budżetowych. Nowy rząd przejął do realizacji budżet przygotowany przez swoich poprzedników. Dlatego też wszystkie planowane inwestycje i programy są aktualnie weryfikowane.

- Lista stu obwodnic, rozrosła się do ponad 150, a już dzisiaj wiadomo, że przewidziane nawet na te sto obwodnic środki w wysokości 28 mld, są niewystarczające – mówił w Opolu Paweł Gancarz. - Obietnice były wielkie, lecz realia budżetowe stawiają nas przed trudnymi wyborami. Musimy priorytetyzować i kierować środki tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Naszym mottem jest: „Mniej mówić, więcej robić” – zaznaczył.