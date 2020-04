Były wiceprezydent proponuje dopłaty do wody w czasie epidemii koronawirusa

- Epidemia wywołana koronawirusem nie zostanie opanowana bez szczególnej dbałości każdej i każdego z nas o higienę, a to wymaga przede wszystkim zwiększonego zużycia wody, co oczywiście zwiększa kwoty zapłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Obawa o wysokość kwoty płatności za wodę nie może nikogo powstrzymać przed częstym myciem rąk, kąpielą, opierunkiem czy dbałością o czystość mieszkania i obejścia – zaznaczył w swoim piśmie Jerzy Gwiżdż.

Od 2020 roku skończyła się miejska dopłata do ceny za wodę i ścieki dla mieszkańców Nowego Sącza. Aktualnie o wsparcie (tzw. program osłonowy) mogą starać się tylko najubożsi sądeczanie. Jerzy Gwiżdż, były poseł, prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza, zaapelował do wiceprzewodniczącego Michała Kądziołki, aby projekt uchwały o dopłatach do wody znalazł się na najbliższej sesji Rady Miasta.

- Uprzejmie proszę o pilną interwencję w tej sprawie, a to wobec głosów wielu mieszkańców miasta sygnalizujących mnie ten problem. Wiem, że sprawa, z która się zwracam powinna być przedłożona do rozpatrzenia przede wszystkim prezydentowi miasta. W związku jednak z demonstrowanym irracjonalnym uprzedzeniem prezydenta miasta do niektórych poprzedników, w tym także do mnie, mam podstawy sądzić, że mój wniosek zostanie zignorowany i odłożony ad acta – dodaje.