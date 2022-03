Gródek nad Dunajcem. Chciał spalić suche gałęzie, a puścił z dymem prawie hektar łąki [ZDJĘCIA]

Ogień jest nieprzewidywalnym żywiołem. Wystarczy podmuch wiatru, aby zaczął się gwałtownie rozprzestrzeniać.

- Wówczas sami nie jesteśmy w stanie go opanować. Szalejący pożar może zagrażać zdrowiu i życiu nie tylko osób, które go wzniecają, ale również innych ludzi i zwierząt, które zamieszkują pobliskie lasy. Ponadto niekontrolowany ogień może łatwo przenieść się na zabudowania gospodarcze i mieszkalne, powodując duże straty. Wypalanie traw niejednokrotnie utrudnia też poruszanie się po drogach – kłęby gęstego dymu ograniczają kierującym widoczność, co może doprowadzić do kolizji drogowej lub wypadku – zaznacza Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.