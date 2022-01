Kamienica. Radni przeciwni poszerzeniu strefy ochronnej Natura 2000 w gminie Kamienica. To koliduje z zaplanowanymi inwestycjami

Pismo w tej sprawie trafiło do gminy 28 grudnia 2021 roku. Obwieszczenie w formie zawiadomienia wystosowała do gminy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Chodzi o zmianę planu ochrony dla obszaru Natura 2000, a konkretnie o środkowy Dunajec z dopływami.

Przepływająca przez miejscowości rzeka została już objęta ochroną przed laty, natomiast zgodnie z przedstawionym planem obszar ma być większy.

- Ustawodawca chce poszerzyć strefę poza koryto rzeki. Dołożony jest też fragment w miejscowości Szczawa, którego nie było. Niestety nie zostało to wcześniej w żaden sposób zakomunikowane. Nikt nie wyjaśnił nam po co. Poza tym, że zwiększy się powierzchnia nie wnosi to nic, a jedynie przysparza nam trudności - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Hilary Majewski, przewodniczący rady gminy.