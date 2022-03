Krynica-Zdrój. Barwne światy Marty Kołodziej w Muzeum Nikifora [ZDJĘCIA]

Marta Kołodziej wychowała się w Nowym Sączu, jednak dużą część życia spędziła we Francji. Obecnie mieszka i tworzy w szwajcarskim miasteczku Meiringen, gdzie w opuszczonym hotelu urządziła galerię sztuki. Wystawa „Moje światy” to jej pierwsza, profesjonalna wystawa prac na Sądecczyźnie.

- Malarka większość swojego życia spędziła we Francji i to właśnie tam w pełni rozwinął się jej talent artystyczny. Wraz z mężem są autorami największego w Polsce i jednego z największych w Europie festiwali artystycznych pt. „Art Naif Festival”. To impreza, która od kilku lat odbywa się w Centrum Sztuki Szyb Wilson w Katowicach, gdzie kilkuset twórców art brut spotyka się prezentując swoje prace - mówi etnograf Zbigniew Wolanin, kurator wystawy, kustosz Muzeum Nikifora.