Michał Kądziołka żąda przeprosin od wiceprezydenta Artura Bochenka. Inaczej spotkają się w sądzie

- Prezydent Bochenek powiela kłamstwo. Przeinaczył moją wypowiedź z sesji rady miasta. Liczę, że z jego ust padnie słowo: przepraszam. Ma na to czas do piątku 22 maja do godz. 12. Jeśli tego nie uczyni, rozważę wraz z kancelarią, która będzie mnie reprezentować, pozew do sądu. Tam będę domagał się przeprosin i zadośćuczynienia na cele charytatywne – zaznacza Michał Kądziołka.