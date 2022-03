Muszyna dzieli się dobrem z uchodźcami wojennymi. Wolontariusze w zamian otrzymują piękne gesty wdzięczności i poznają ich historie Klaudia Kulak

W dniu, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, wyszli na codzienny spacer. Niestety w międzyczasie z ziemią zrównany został ich dom w Donbasie. Kiedy wrócili, zastali już tylko zgliszcza. Zdecydowali się więc na ucieczkę do Polski i ostatecznie dotarli do Muszyny. Abdullah ze swoją rodziną są już bezpieczni. Z kolei Alena uciekła z Ukrainy ze swoją mamą. Kiedy po długiej podróży znalazły się wreszcie w Muszynie, dziewczynka poprosiła jednego z wolontariuszy, aby powiedział jej jak wygląda flaga Polski. Po chwili wróciła z dwoma flagami na swoich policzkach - na prawym namalowała Ukraińską, na lewym Polską. - Od dzisiaj Polska to także mój kraj - powiedziała. Gest był odpowiedzią na ciepłe przyjęcie i podziękowaniem za otrzymaną pomoc.