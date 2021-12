Nowy Sącz. 120 lat temu zabił po raz pierwszy. Piękny jubileusz zegara na wieży sądeckiego ratusza oraz rodziny Dobrzańskich [ZDJĘCIA]

Mieszczący sie przy ul. Jagiellońskiej nieduży zakład mistrza Jana - wnuka zegarmistrza Jana przybyłego do Nowego Sącza w XX wieku - jest najstarszą w Polsce firmą zegarmistrzowską pozostającą niezmiennie w rękach jednej rodziny. Z tego miejsca, każdego dnia Jan Dobrzański udaje się do ratusza, aby po pokonaniu stromych schodów wspiąć się na wieżę i nakręcić mechanizm.

- Zegar trzeba nakręciać codziennie. Wczoraj byłem o tam o godzinie 19, to dziś muszę tam pojawić się najpóźniej o 21, bo zegar stanie. Jak chcę gdzieś pojechać, to muszę przyjść wcześniej, żeby go dokręcić - mówi Jan Dobrzański.