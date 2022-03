Nowy Sącz. Alicja walczy z ciężką chorobą, cierpi na zaburzenie odżywiania. Znika z dnia na dzień, straciła chęci do życia. Pomóżmy

Zaczęło się cztery lata temu, choroba nie wybiera, ale padło na 13-letnią wówczas Alicję. Dziewczyna stara się walczyć dla swojej rodziny, przyjaciół, w których ma ogromne wsparcie, bo wie że gdyby się poddała, zadałaby im wiele bólu i cierpienia. Jak przyznaje jej życie straciło sens, a choroba odebrała jej młodzieńcze lata.

Wyniki badań nastolatki są coraz gorsze, organy nie chcą już współpracować, są wyniszczone. Organizm jest zmęczony ciągłym wymiotowaniem po każdym posiłku do tego dochodzi ciągły strach przed przytyciem.

- Mam coraz mniej sił, a mój stan psychiczny rujnuje się razem z moim ciałem. Zaburzenia odżywiania to choroba, która zostaje na zawsze, jednak pomimo braku chęci do życia, mam w sobie malutką iskierkę nadziei, że może to ten czas. Może to jest właśnie odpowiednia chwila i moje jedyna szansa na to by zacząć nowe życie - tłumaczy nastolatka.