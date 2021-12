Nowy Sącz. Gołoledź na jezdni i chodnikach "można wywinąć orła". Najgorzej na drogach osiedlowych i obrzeżach miasta

Wieczorne opady deszczu, a w nocy mróz przyczyniły się do tego, że na drogach panowały bardzo ciężkie warunki. Do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu kilkanaście razy dzwonili mieszkańcy z prośbą o interwencję. Alarmowali, że jest niebezpiecznie, sytuacja dotyczyła szczególnie dróg osiedlowych i obrzeży miasta. Telefony do dyżurnego się urywały, ale już sytuacja jest opanowana.

- Służby wszystkie oczywiście pracują, szczególnie śliskie są chodniki, natomiast drogi są w miarę utrzymane, Gorzej jest na obrzeżach miast, tam chodników nie ma, ale za to na drogach jest bardzo ślisko. Ale wszystko jest już opanowane. Nie ma fizycznej możliwości, żeby wszystkie ulice były jednocześnie zrobione - mówi Jan Pancerz, dyżurny w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.