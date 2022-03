Nowy Sącz. Kamienice grozy i architektoniczne perełki w centrum miasta. Zajrzeliśmy do nich [ZDJĘCIA] Redakcja Nowy Sącz

W centrum Nowego Sącza sporo kamienic od lat nie remontowano. Sypiące się tynki, odrapane, popisane i poopalane ściany- to widok, który można zobaczyć zaglądając do budynków położonych w samym sercu miasta. Niszczejące z biegiem lat budynki z roku na rok wyglądają co raz gorzej. Co ciekawe większość z nich jest zamieszkana. Wybierając się na spacer po klatkach schodowych da się słyszeć rozmowy czy odgłosy sztućców w porze obiadowej. Są również takie miejsca, w których odrestaurowanie właściciele włożyli sporo wysiłku. To prawdziwe perełki architektoniczne w mieście, które warto zobaczyć. Zobaczcie w galerii jak wyglądają podwórka i klatki schodowe niektórych kamienic w centrum.