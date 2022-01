Nowy Sącz. Miasto przygotowało dla najmłodszych sądeczan atrakcje w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2022".

Jak wyjaśnia wiceprezydent Magdalena Majka, odpowiedzialna za miejską edukacją, na tegoroczną ofertę feryjną miała niestety wpływ pandemia koronawirusa.

- Nie oznacza to jednak, że dzieci nie znajdą zajęć dla siebie - zaznacza wiceprezydent.

Wolny czas młodzi sądeczanie będą mogli bowiem spędzić zarówno w świetlicach środowiskowych, świetlicach osiedlowych, jak i skorzystać z propozycji Sądeckiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Pałacu Młodzieży oraz MOSIR.

Zespół Świetlic Środowiskowych

W ofercie Zespołu Świetlic Środowiskowych na czas ferii zimowych znajdują się zajęcia rozwijające zainteresowania - warsztaty artystyczne, muzyczne, ruchowe, kreatywne a także gry i konkursy.

- Dodatkowo zaplanowano wyjścia na lodowisko, do kina oraz na spektakl w MOK pt. "Mała Syrenka" - wymienia Magdalena Majka.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc zajęcia dedykowane są dla uczestniczących w zajęciach regularnie. Są one bezpłatne, odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.