Nowy Sącz. Mieszkańcy pokłonią się Jezuskowi. W czwartek ulicami miasta przejdzie tradycyjny Orszak Trzech Króli

Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwana Świętem Trzech Króli, należy do najstarszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Od 2009 roku w wielu miastach zaczęto przywracać tradycję ulicznych jasełek, wielobarwnych i rozśpiewanych pochodów. W Nowym Sączu inicjatorką Pokłonu Trzech Króli była Bożena Jawor.

- Ciesze się, że to święto będzie miało także wydźwięk w naszym mieście w postaci Pokłonu Trzech Króli. Objawienie Pańskie to święto objawienia się Jezusa Chrystusa narodom pogańskim. Oczywiście żyjemy w innych czasach, ale warto zaznaczyć i przypomnieć wszystkim o narodzeniu Chrystusa i starać się go wprowadzić do serca każdego z nas. Serdecznie zapraszam do udziału w Nowosądeckim Pokłonie Trzech Króli - zaznacza ks. dr Jerzy Jurkiewicz, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej.