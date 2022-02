Nowy Sącz. Perkusista Orkiestry Reprezentacyjnej SG walczy, aby jeszcze móc zagrać

W grudniu 2021 roku życie Jacka uległo całkowitej zmianie. Dostał udaru niedokrwiennego mózgu. Dzięki szybkiej reakcji bliskich i pomocy lekarzy, udało się uratować życie. Teraz jednak Jacek zmaga się z powikłaniami po udarze i uczy się wszystkiego od nowa. Każdy dzień jest dla niego wyzwaniem i ogromną walką o samodzielność. Jedyną nadzieją jest rehabilitacja.

- Tata uwielbia ludzi. Zawsze otoczony znajomymi, chętny do pomocy… Uśmiech nie schodził z jego twarzy. Tata zawsze był blisko nas. Jest dla nas bardzo ważny. Zrobimy wszystko, aby wrócił do zdrowia. Tata jest świadomy tego co się stało, walczy z całych sił, żeby być samodzielnym – mówi córka Magdalena.