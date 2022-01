Nowy Sącz. Sądecki sztab podsumował jubileuszowy finał WOŚP. Do puszek udało się zebrać prawie 150 tys złotych Klaudia Kulak

30. finał WOŚP przeszedł do historii. W tym roku był wyjątkowy nie tylko ze względu na obchodzony jubileusz. Pogoda próbowała pokrzyżować plany, ale organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby impreza się odbyła. I udało się. W dwóch miejscach - na rynku i w budynku WSB na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji. Wszystko po to, aby przyciągnąć ludzi dobrego serca, którzy wykazali się w tym roku wielką ofiarnością. Datki sądeczan to kwota, która sięgnęła prawie 150 tysięcy złotych, a to nie wszystko.