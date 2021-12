Nowy Sącz. Szykuje się budowa dwóch nowych wiaduktów a także remont ul. Zielonej

O zamiarze remontu ul. Zielonej poinformował na konferencji prasowej prezydent Ludomir Handzel.

- Prace zaplanowaliśmy na przyszły rok, chodzi o obniżenie poziomu nawierzchni tak, aby jak najmniej ciężkich pojazdów zahaczało o ten wiadukt - mówi.

Obiekt przy ul. Zielonej został zmodernizowany w 2019 roku. Poszerzono go wówczas z 6 do 11 metrów, a także m.in. wytyczono dwa pasy ruchu oraz przygotowano bezpieczne przejścia dla pieszych. PKP PLK wymieniła również tory i rozjazdy na obiekcie oraz sieć trakcyjną. Niestety nie udało się wówczas powiększyć prześwitu pod wiaduktem do zaplanowanych 4,3 metra, co skutkuje poważnymi problemami w przypadku pojazdów typu tir (często w tym miejscu dochodzi bowiem do zaklinowania się pojazdów bądź uszkodzenia części infrastruktury).