Nowy Sącz. W Google Street View możesz zobaczyć miejsca w mieście, których już nie ma. Co się tam teraz znajduje? [ZDJECIA] Tatiana Biela

Każde miasto nieustannie się zmienia, pojawiają się nowe obiekty, znikają te, które zdążyły się w ciągu lat wpisać w miejski krajobraz google street view Zobacz galerię (25 zdjęć)

Usługa Google Street View to znakomity sposób na nostalgiczny spacer po Nowym Sączu. Choć zdjęcia miasta są cały czas aktualizowane, wciąż jeszcze można znaleźć takie miejsca w stolicy regionu, które w ostatnich latach zmieniły nie do poznania swoje oblicze. Remonty, modernizacje, budowy nowych obiektów ... Nowy Sącz wciąż się zmienia, a my możemy śledzić te zmiany, oglądając archiwalne już ujęcia z Google Street View. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.