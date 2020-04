Nowy Sącz. Zabraknie płynów do dezynfekcji dla DPS-ów, bo magazyny świecą pustkami?

20 marca Urząd Miasta Nowego Sącza (a dokładnie Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) wystosował do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismo z zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej w placówkach pomocy społecznej. Uczyniono to w nawiązaniu do pisma z dnia 19 marca 2020 roku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które poprosiło jednostki o zgłoszenie swojego zapotrzebowania na podstawowe środki ochrony.

- Już od pierwszych dni epidemii wdrożyliśmy w tych miejscach specjalna procedurę. To m.in. zakaz odwiedzin i zakaz opuszczania DPS-u, a także specjalne wywiady wśród pracowników – podkreśla prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Łącznie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czterech Domów Pomocy Społecznej i schroniska dla bezdomnych zgłoszono miesięczne zapotrzebowanie na: 465 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk, 330 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 9800 maseczek ochronnych i 51 tys. sztuk rękawiczek.

Sądecki urząd dostał informację, że może z magazynu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odebrać: 27 sztuk płynu po 5 l pojemnik czyli 135 litrów do dezynfekcji (nie jest sprecyzowane do czego czy powierzchni czy rąk). Na najmniej z wyszczególnionych podmiotów może liczyć schronisko dla bezdomnych Dom im. Brata Alberta. Przy miesięcznym zapotrzebowaniu 250 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni ma im zostać przydzielone zaledwie 10 litrów. Aktualnie w placówce przy ul. Szwedzkiej 18 przebywa 84 mężczyzn.

Na razie czekamy na odpowiedź czy Agencja Rezerw Materiałowych „świeci pustkami” i nie dostarczyła więcej środków ochrony osobistej do wojewódzkiego magazynu. Po odpowiedzi na to i na inne pytania wrócimy do tematu.