Nowy Sącz. Zostały tylko puste półki. Po 40 latach osiedlowy sklep PSS Społem został zlikwidowany.Nie pomogły protesty mieszkańców [ZDJĘCIA]

Zgodnie z decyzją GSM, PSS miało opuścić i opróżnić sklep do 4 kwietnia 2022 roku, jednak już 18 marca sklep niemal zupełnie opustoszał. Zostało tylko kilka zgrzewek napojów, a na drzwiach pojawiła się kartka z napisem „Zamknięte” i emotikonem ze smutną minką. W ten sposób z okolicy zniknął jeden z ostatnich polskich sklepów, a cały ruch przeniósł się do sąsiadującego z nim marketu.

Decyzja o likwidacji sklepu zapadła w grudniu ubiegłego roku. To właśnie wtedy Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wypowiedziała umowę najmu spółdzielni prowadzącej osiedlowy sklep.

Pod petycją dotyczącą cofnięcia decyzji wypowiedzenia najmu przez GSM podpisało się około 600 osób. To głównie mieszkańcy osiedla Gołąbkowice, którzy od lat w PSS „Społem” robili codzienne zakupy.

- Złożyliśmy podpisy, bo szkoda nam tego sklepu. Ma tyle lat, co to osiedle i bardzo go lubimy. Można było tutaj kupić wszystko - świeże jarzyny i pieczywo. W innych sklepach chleb jest mrożony. Odkąd sięgam pamięcią, ten sklep tutaj był - mówiła Alina Widłak, która od prawie dwudziestu lat mieszka na osiedlu.