Ogólnopolska akcja „Śmieci skrzydeł nie mają” znów na Sądecczyźnie. Dołącz do wolontariuszy już w niedzielę

O większą świadomość ekologiczną Polaków i wyrobienie nawyku sprzątania nie tylko za sobą, ale również po innych, walczy od 2020 roku Dominik Dobrowolski. Wówczas przemierzył całe polskie wybrzeże i zbierał nad morzem śmieci w ramach akcji „Bałtycka Odyseja”. Rok później zorganizował „Górską Odyseję”, w ramach której przemierzył główny szlak od Bieszczad po Karkonosze i zachęcał turystów do zbierania odpadów w górach. W zeszłym roku podczas „Wiślanej Odysei” zwracał natomiast uwagę na problem zaśmiecania królowej polskich rzek, od jej źródła po ujście do Bałtyku.

- Przemaszerowaliśmy prawie 26 kilometrów. Szły z nami dzieci, którym Dominik opowiadał, dlaczego musimy dbać o przyrodę. Spotkaliśmy po drodze także wiele osób, które również pytały co robimy – opowiada Bartosz Niemiec, prezes Stowarzyszenia Wyznaczamy Nowe Kierunki. - Więc choć akcja wydaje się bardzo skromna, to ma ogromne znaczenie. Na każdym kroku musimy przypominać, że recykling to najlepsze rozwiązanie pozbywania się odpadów.

Rok temu pierwsze tabliczki z orłem przednim - królem górskich przestworzy, który zachęca do dbania o czystość, zostały zamontowane na schroniskach na Jaworzynie Krynickiej, Hali Łabowskiej oraz obiektach kolejki gondolowej w Krynicy. W akcję „Śmieci skrzydeł nie mają” w Beskidzie Sądeckim zaangażowało się 25 osób.

Akcja „Śmieci skrzydeł nie mają” to z kolei ekoedukacja w górach. W schroniskach od kilku już lat montuje tabliczki z orłem przednim, który zachęca turystów, by znieśli swoje śmieci na dół, tam je posegregowali i wrzucili do odpowiednich pojemników. Tabliczki można spotkać m.in. w Karkonoszach, w Górach Suchych, w Beskidzie Śląskim, czy w Górach Stołowych.