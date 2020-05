Otwarte kawiarnie i restauracje, ale klientów jak na razie niewielu

Dzisiaj, 18 maja, po dwóch miesiącach przerwy związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 swoją działalność wznowiły kawiarnie i restauracje. I choć właściciele musieli się dostosować do wielu obostrzeń, w tym przygotować dla klientów płyn do dezynfekcji rąk, zmniejszyć liczbę osób mogących przebywać w lokalu i ułożyć stoliki tak, by zachować minimum dwa metry odległości między stolikami, to wiele lokali dzisiaj zostało ponownie otwartych. O nowych zasadach informują wywieszone w szybach ogłoszenia. Jedynie póki co klientów, którzy chcą korzystać z oferty otwartych kawiarni i restauracji jest niewielu.