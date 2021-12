Piwniczna - Zdrój. Policjanci mają nowy radiowóz. Kosztował ponad 94 tys. złotych

Wcześniej nowe radiowozy trafiły również do Krynicy - Zdroju oraz do Starego Sącza. 7 grudnia kluczyki do samochodu marki kia sportage odebrali funkcjonariusze z sądeckiego uzdrowiska. Pojazd, wart ponad 126 tys. zł, został wyprodukowany w 2021 roku i wyposażono w szereg systemów zapewniających funkcjonariuszom bezpieczeństwo i komfort pracy. Jak wyjaśniała wówczas Aneta Izworska, oznakowany radiowóz będzie wykorzystywany przez mundurowych do służb patrolowych.

Z kolei 24 listopada, nastąpiło przekazanie nowego radiowozu dla policjantów z grodu św. Kingi. Mowa

tutaj o samochodzie marki volkswagen transporter wyprodukowanym w 2021 roku. Jego wartość wynosi ponad 200 tys. złotych, zaś na samochód złożyły się po połowie władze powiatu nowosądeckiego oraz samorządy gmin Stary Sącz, Łącko i Podegrodzie. Radiowóz jest wykorzystywany na terenie działania jednostki do zadań prewencyjnych.