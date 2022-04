Sądecczyzna. Akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Sądeccy motocykliści wracają na drogi po zimowej przerwie

W celu poprawy bezpieczeństwa kierowców „dwóch kółek”, od 1 kwietnia do 23 czerwca br. Policja prowadzi kolejną edycję akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Akcja zwraca uwagę na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. Ponadto podczas sezonu motocyklowego, sądeccy policjanci prowadzą cykliczne działania pod hasłem „Bezpieczny motocyklista” – ostatnie z nich były przeprowadzone w niedzielę 24 kwietnia, a na celowniku znaleźli się głównie motocykliści naruszający limity prędkości, jednak nie tylko takich udało się namierzyć.

-W czasie kontroli na obwodnicy Starego Sącza policjanci ujawnili kierującego motocyklem, który jechał pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień oraz orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami. Kolejny z kontrolowanych motocyklistów nie miał uprawnień do kierowania, a trzech poruszało się niesprawnymi pojazdami, dlatego policjanci zatrzymali ich dowody rejestracyjne – podaje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Często zdarza się, że młodzi ludzie jeżdżą brawurowo motocyklami, nie mając uprawnień ani doświadczenia. – dodaje.

W 2021 roku na terenie naszego kraju motocykliści uczestniczyli w 2 050 wypadkach drogowych, w których zginęło 207 kierujących motocyklami i 8 ich pasażerów, a 1 706 motocyklistów i 178 pasażerów motocykli zostało rannych – dane z raportu rocznego Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku.