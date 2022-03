Stary Sącz. Galeria pod Piątką zmieniła się w nowoczesne centrum kultury. Od dziś jest dostępna dla wszystkich [ZDJĘCIA]

Wernisażem wystawy plakatu pt. „Pandemia? Kryzys!” otwarto nową placówkę Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu i debiutującą na kulturalnej mapie Polski: Galerię IMO. Nowa siedziba ma powierzchnie użytkową równą aż 1375 m2. Dla porównania odremontowana, a w praktyce uratowana przed degradacją, kamienica w Rynku pod nr 5 miała wcześniej niecałe 300 m2 powierzchni. Obecnie ponad 1000 m2 wnosi dobudowana nowa część od ul. Kopernika 1 składająca się z dwóch kondygnacji nadziemnych i dwóch ukrytych pod ziemią. To tutaj, na poziomie minus 8 metrów mieści się imponująca nowoczesna galeria, gdzie eksponowane mają być różnorodne oblicza sztuki współczesnej. Stąd też jej nazwa IMO.

- Ma ona różne odniesienia, przede wszystkim jest popularnym akronimem wyrażenia In My Opinion (ang. moim zdaniem). Dążymy do pokazania wielogłosowości współczesnego świata poprzez prezentację różnorodnych postaw artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Chcemy, aby IMO było miejscem debaty artystycznej i miejscem budowania wspólnoty – wyjaśnia Wojciech Knapik, dyrektor CKiS im Ady Sari w Starym Sączu.