Tych stoków odwilż nie pokonała. Sądecczyzna zaprasza na narty. Sprawdź, gdzie pokrywa śnieżna pozwala na jazdę

Mimo odwilży na Sądecczyźnie działają, choć nie wszystkie, stacje narciarskie. Gdzie podczas ferii można pojeździć na nartach albo snowboardzie? Sprawdziliśmy warunki na stokach. Zobaczcie, gdzie wciąż można poszusować.

Od kilku dni na Sądecczyźnie utrzymują się dodatnie temperatury i mamy odwilż. W Nowym Sączu ale też niżej położonych miejscowościach powiatu nie ma już śladu śniegu. Inaczej wygląda to w górach. Szczyty wciąż pokrywa biały puch. Wiele stacji narciarskich dobrze wykorzystało okres mrozu i przygotowało grube warstwy śniegu. Dzięki temu z ich stoków wciąż mogą korzystać narciarze i snowboardziści. Śniegu nie brakuje na terenie Ośrodka Słotwiny Arena Ski & Bike Park. Warunki są wystarczające do jazdy. Czynne są trasy: 1, 2, 2a, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Otwarta jest też największa atrakcja stacji, czyli drewniana wieża widokowa z ponad kilometrową ścieżką w koronach drzew.

Dobre warunki, biorąc pod uwagę pogodę, panują na Jaworzynie Krynickiej. Poza leśną nartostradą i torem do skicrossu wszystkie trasy są czynne. Do dyspozycji narciarzy jest 10 tras i 9 wyciągów. Pokrywa śnieżna waha się od 20 do 90 cm.

Stacja zdecydowała się jednak ograniczyć godziny otwarcia i zrezygnować z wieczornych jazd. To z konieczności utrzymania trasy nr 6/6s. Ze stoków aż do odwołania można korzystać od godz. 9 do 18. Zawieszenie wieczornych jazd pozwoli ośrodkowi uniknąć podwójnego ratrakowania, a tym samym rozmiękczania trasy. Pojeździć na nartach można w samym centrum Krynicy-Zdroju. Swoje trasy ma otwarte Ośrodek Narciarski Henryk-Ski, który znajduje się na zboczu Góry Krzyżowej. Narciarze mają tam do dyspozycji dwie 4-osobowe koleje krzesełkowe oraz wyciąg taśmowy oraz 8 tras zjazdowych . Najdłuższa liczy 2100 m. W Krynicy-Zdroju czynny jest też Kompleks Narciarski Słotwiny, choć warunki na trasach są ciężkie. Dlatego też postanowiono skrócić godziny otwarcia ośrodka i do odwołania otwarty będzie codziennie od godz. 8 do 16. Właściciele liczą na chłodniejsze dni, a najbardziej na mróz, który pozwoli odpalić armatki i produkować świeżą warstwę śniegu.

Wszystkie swoje trasy zjazdowe, czyli osiem, czynne ma Stacja Narciarska Tylicz.ski. Tak samo jak dwie koleje krzesełkowe, dwa wyciągi orczykowe i jeden taśmowy. Warunki do jazdy są dobre, a pokrywa śniegu sięga od 30 do 50 cm.

Podobne warunki panują na terenie Ośrodka Narciarskiego MasterSki w Tyliczu. Narciarze mają do swojej dyspozycji aż 10 tras różnej długości, a do tego dwie kolejki krzesełkowe. Na amatorów białego szaleństwa czeka też Stacja Narciarska Wierchomla. Mimo, że w dolinie śniegu brak, to na stoku jest go dostateczna warstwa, od 20 do nawet 70 cem. Dzięki temu czynne są trzy wyciągi oraz trzy trasy zjazdowe. Mimo walki pracowników o utrzymanie stoków, nie udało się wygrać z odwilżą Ośrodkowi Narciarskiemu KamiannaSKI w Kamiannej. Właściciele liczą jednak na szybko powrót zimy, a tym samym na ponowne otwarcie. Czasowo nieczynna jest Stacja Narciarska Cieniawa-Ski. Choć śnieg całkowicie nie stopniał, to jednak miejscami jest go za mało, by można było trasy udostępnić narciarzom.