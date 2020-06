W gminie Chełmiec będą dwie linie MPK. Gdzie pojadą?

-Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych ma ściśle określone zasady, zgodnie z którymi gminy wiejskie mogą do niego aplikować wyłącznie na organizację kursów po swoim terenie. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowanie do kursu z gminy do miasta- informuje Bernard Stawiarski, wójt gminy Chełmiec.

Kolejnym warunkiem niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia jest zainteresowanie przewoźnika, który określa częstotliwość kursów oraz kształt linii po jakiej zamierza kursować. W nowym konkursie stawka dotacji do wozokilometra dla przewoźnika została podniesiona do 3 zł, natomiast w konkursie w 2019 roku stawka ta wynosiła 1 zł. W 2019 roku żaden przewoźnik nie zgłosił chęci realizacji zadania, ale już w 2020 roku, w związku z podwyżką stawki dotacji, zainteresowanie otworzeniem nowych linii wyraziło dwóch przewoźników.

-Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zaplanowanym scenariuszem to jest to dopiero wstęp do poprawienia jakości komunikacji na terenie Naszej Gminy. W dużym stopniu zależy to też od mieszkańców, którzy rzeczywiście zaczną korzystać z tej komunikacji- mówi wójt.