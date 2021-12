Ponad 4 mln złotych dla Nowego Sącza na walkę ze smogiem. Środki trafiły do sądeckiego MPEC-u [ZDJĘCIA]

- Te pieniądze to rezultat umowy z funduszem, który od 30 lat wspiera tego typu działania proekologiczne. Przy minimalnych kosztach własnych pozwala nam realizować takie właśnie projekty środowiskowe. Jestem przekonana, że te pieniądze zostaną właściwie spożytkowane, a sądeczanie będą oddychać lepszej jakości powietrzem - mówiła w dniu podpisania umowy poseł na sejm, Anna Paluch.

Cały projekt opiewał będzie na ponad 12 mln złotych z czego dokładnie 4 635 963 złotych to środki z Funduszy Norweskich. Trafiły do Nowego Sącza w ramach projektu "Nowe źródła energii w MPEC Nowy Sącz”. Jak podkreślił prezydent, rozwój ciepła systemowego, to szansa na obniżkę niskiej emisji nawet o 99 procent.