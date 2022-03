Schronisko w Wielogłowach się przepełniło. Psiaki nie mieszczą się w boksach i czekają na adopcję [ZDJĘCIA]

Aktualnie liczba zwierząt jest przekroczona- w boksach znajdują się łącznie 24 psiaki, a dwa czekają na przyjęcie. Niestety już od pewnego czasu schronisko zauważyło spadek zainteresowania adopcją zwierząt.

- Od miesiąca nikt nie zaadoptował żadnego zwierzaka. Myślę, że może to być spowodowane tym, co dzieje się na świecie. Poza tym ceny idą w górę i również drożeją karmy dla zwierząt. Każdy liczy się z tym, że koszt utrzymania psa czy jego leczenia to nie jest teraz drobny wydatek - przyznaje Kożuch.