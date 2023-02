W Kamiannej nadal mieszkają kobiety z dziećmi z Ukrainy. Przez ten rok wiele się wydarzyło. Uchodźcy znaleźli tu swój nowy dom

Rok od wybuchu wojny, a pomoc nadal trwa

24 lutego 2022 roku to bardzo bolesna data nie tylko dla Ukrainy, ale także całego świata. Pokój na świecie został naruszony przez Rosję, która zaczęła bombardować swojego sąsiada. Setki tysięcy osób bez zastanowienia rzuciło się do ucieczki. Niektórzy musieli pokonać długą drogę, aby dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Kobiety z dziećmi opuszczały ojczyznę oraz swoich mężów, braci czy ojców, którzy szli walczyć o wolność Ukrainy.