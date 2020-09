Nowy Sącz. Sprawmy Bartkowi Wiewiórze prezent na urodziny. Pomóżmy mu zebrać 12 tys. zł

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

- To nie jest najważniejsze. Dla niego pełnią szczęścia będzie możliwość wyprostowania nóg i samodzielnej wizyty w toalecie, czy wejścia do szkoły i przejścia po schodach do swojej klasy – mówi Kinga Wiewióra, mama niespełna 10-letniego mieszkańca Nowego Sącza.

Choć przeszedł już tak wiele, to los go nie oszczędza. Pojawiły się kolejne przykurcze mięśni, które sprawiają chłopcu ogromny ból. Nawet gdy leży jego ciało znajduje się w pozycji siedzącej. Codzienne ubieranie, to ogromne cierpienie. Próba prostowania nóg, mimo bardzo intensywnej rehabilitacji, to ogromny wysiłek i boleść. Czasem wręcz nie do zniesienia.

- Syn ma szansę ostawić wózek inwalidzki i stawiać samodzielnie kroki, a tę daje zabieg, który jest nierefundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia – wyjaśnia Kinga Wiewióra. - Trzy razy w roku do Polski przyjeżdża dr Alexey Repetunov, chirurg ortopeda, specjalista Metody Ulzibata. To on wykonuje zabieg stopniowej fibrotomii i likwiduje przykurcze mięśni.